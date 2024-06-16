ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На фронте произошло уже 50 боестолкновений: какая ситуация на направлениях

Украина, Воскресенье 16 июня 2024 14:26
UA EN RU
На фронте произошло уже 50 боестолкновений: какая ситуация на направлениях Фото: на фронте произошло уже 50 боеприкосновений (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте с начала суток произошло уже 51 боевое столкновение. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей снова были обстреляны российскими оккупантами. Также россияне со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области.

За сегодняшний день на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение близ Берестово. Враг дважды безуспешно пытался атаковать наши позиции в районах Макеевки и Невского на Лиманском направлении. Потери позиций не допущены.

Продолжают наращивать активность вражеские войска вблизи Верхнекаменского и Раздолевки на Северском направлении. С начала суток наши защитники отбили уже пять вражеских штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении не имели успеха штурмовые действия противника западнее Ивановского.

Не оставляет намерения противник протиснуть оборону ВСУ на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 19 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку. В настоящее время наши защитники отразили 17 вражеских атак, еще две продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Водяного. Наши защитники на данном участке отразили две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла два удара пятьюдесятью четырьмя неуправляемыми авиабомбами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении в районе плацдарма на левобережье Днепра агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынок.

Напомним, пресс-служба "Азова" сообщила, что украинские защитники провели успешные наступательные действия в Серебрянском лесничестве в Луганской области. Украинские бригады продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту.

Как известно, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже 526 тысяч солдат. За последние сутки украинские военные защитники ликвидировали более 1000 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом