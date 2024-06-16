Оккупанты ударили по Изюмскому району: среди раненых подросток и беременная
Российские войска обстреляли село Пески Радьковские Изюмского района Харьковской области. Три человека ранены.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы", - рассказал он.
Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Подробности устанавливаются.
Обстрелы Харьковской области
Российские войска обстреливают Харьков и область с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Атаки активизировались после того, как оккупанты начали новое наступление в приграничных регионах Харьковской области.
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 16 июня на фронте произошло уже 51 боевое столкновение. В частности, на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена.
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