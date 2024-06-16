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Оккупанты ударили по Изюмскому району: среди раненых подросток и беременная

Харьков, Воскресенье 16 июня 2024 17:42
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Оккупанты ударили по Изюмскому району: среди раненых подросток и беременная Фото: РФ ударила по Изюмскому району 16 июня, среди раненых подросток и беременная (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Пески Радьковские Изюмского района Харьковской области. Три человека ранены.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы", - рассказал он.

Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Подробности устанавливаются.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска обстреливают Харьков и область с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Атаки активизировались после того, как оккупанты начали новое наступление в приграничных регионах Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 16 июня на фронте произошло уже 51 боевое столкновение. В частности, на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена.

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