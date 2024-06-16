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Окупанти вдарили по Ізюмському району: серед поранених підліток та вагітна

Харків, Неділя 16 червня 2024 17:42
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Окупанти вдарили по Ізюмському району: серед поранених підліток та вагітна Фото: РФ вдарила по Ізюмському району 16 червня, серед поранених підліток і вагітна (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Піски Радьківські Ізюмського району Харківської області. Троє людей поранені.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У с. Піски Радьківські постраждали троє цивільних: 33-річнв вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані", - розповів він.

Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються.

Обстріли Харківської області

Російські війська обстрілюють Харків та область з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Атаки активізувалися після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонних регіонах Харківської області.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби 16 червня на фронті сталося вже 51 бойове зіткнення. Зокрема, на Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита.

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