Оккупанты ударили иранским дроном по Кривому Рогу

В среду, 2 ноября, вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог при помощи иранского дрона-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
"Кривой Рог. Попадание дроном "Шахед". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", - написал Вилкул.
Обновлено 23:15.
Позже Вилкул сообщил, что запущенный россиянами иранский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры.
"Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", - рассказал глава военной администрации города.
Напомним, сегодня, 2 октября вечером, взрывы были слышны в Запорожье. Позже стало известно, что украинские силы ПВО сбили все “Шахеды”, которые летели в направлении города.
При этом звуки иранских дронов-камикадзе также были слышны и в Никопольском районе Днепропетровской области.
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