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Оккупанты ударили иранским дроном по Кривому Рогу

Иллюстративное фото: оккупанты ударили иранским дроном по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 2 ноября, вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог при помощи иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Попадание дроном "Шахед". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", - написал Вилкул.

Обновлено 23:15.

Позже Вилкул сообщил, что запущенный россиянами иранский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры.

"Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", - рассказал глава военной администрации города.

Напомним, сегодня, 2 октября вечером, взрывы были слышны в Запорожье. Позже стало известно, что украинские силы ПВО сбили все “Шахеды”, которые летели в направлении города.

При этом звуки иранских дронов-камикадзе также были слышны и в Никопольском районе Днепропетровской области.

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