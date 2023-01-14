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Оккупанты ударили по Харькову: что известно

Фото: российские военные обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня утром, 14 января, нанесли серию ударов по Харькову. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обновлено 08:14. Синегубов сообщает о двух прилетах по городу.

"Сегодня утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняется", - информирует глава Харьковской ОВА.

Впоследствии мэр Игорь Техерехов уточнил, что было все же два, а не четыре прилета.

Обновлено 08:13. Метро в Харькове возобновило работу.

"Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено", - пишет пресс-служба харьковского метро.

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"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении Синегубова.

Также вскоре после сообщений о "прилетах" временно прекратили работу все ветки Харьковского метрополитена.

Обновлено (8:02)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты ударили по городу ракетами С-300.

"Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром раздались взрывы . Воздушная тревога объявлена только в Запорожской области.

Также мы писали, что в одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

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