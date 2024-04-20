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Оккупанты ударили по Харькову: слышны взрывы

Фото: оккупанты ударили по Харькову (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове прогремел минимум один взрыв поздно вечером 20 апреля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил нанесение ударов россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Харьковский район: находитесь в укрытиях", - сообщил Синегубов.

Воздушные Силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения", - сообщили защитники.

На данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Удары россиян по Харькову

Российские войска бьют по Харькову разным вооружением. Чаще всего применяют ракеты С-300, но в последнее время стали использовать управляемые авиабомбы.

Ранее мы писали, что взрывы прозвучали в Харькове днем 20 апреля. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Индустриальный район города.

Также взрыв был днем 18 апреля во время воздушной тревоги.

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ХарьковВзрыв