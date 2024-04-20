Оккупанты ударили по Харькову: слышны взрывы

Удары россиян по Харькову

Российские войска бьют по Харькову разным вооружением. Чаще всего применяют ракеты С-300, но в последнее время стали использовать управляемые авиабомбы.

Ранее мы писали, что взрывы прозвучали в Харькове днем 20 апреля. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Индустриальный район города.

Также взрыв был днем 18 апреля во время воздушной тревоги.

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