Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты

Он отметил, что мишенью врага в городе стала гостиница. По состоянию на 8:00 известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", - добавил глава Донецкой ОВА.