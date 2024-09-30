Оккупанты ударили по энергетикам в Днепропетровской области

Российские оккупанты сегодня, 30 сентября, атаковали дронами энергетиков в Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Как отметили в компании, ремонтная бригада работала возле линии фронта, где восстанавливала поврежденные воздушные линии. В этот момент россияне атаковали ее дронами.

Фото: последствия российского удара по энергетикам (t.me/dtek_ua)

"К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль и полностью разрушил его", - уточнили в ДТЭК.

После этого бригаду эвакуировали с места обстрела.