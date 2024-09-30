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Оккупанты ударили по энергетикам в Днепропетровской области

Днепропетровская область, Понедельник 30 сентября 2024 16:28
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Оккупанты ударили по энергетикам в Днепропетровской области Иллюстративное фото: российский дрон ударил по энергетикам в Днепропетровской области (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 30 сентября, атаковали дронами энергетиков в Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, ремонтная бригада работала возле линии фронта, где восстанавливала поврежденные воздушные линии. В этот момент россияне атаковали ее дронами.

Оккупанты ударили по энергетикам в Днепропетровской областиФото: последствия российского удара по энергетикам (t.me/dtek_ua)

"К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми. Дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль и полностью разрушил его", - уточнили в ДТЭК.

После этого бригаду эвакуировали с места обстрела.

Что предшествовало

Стоит заметить, что россияне регулярно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате таких ударов энергетики нередко получают ранения или погибают.

Также враг подло атакует ремонтные бригады, которые восстанавливают электроснабжение после российских обстрелов.

В частности, в июне россияне ударили по бригаде энергетиков в Донецкой области, когда они выполняли ремонтные работы. 33-летний мужчина получил ранения.

Как отмечали в ДТЭК, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад.

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