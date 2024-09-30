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Окупанти вдарили по енергетикам у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, Понеділок 30 вересня 2024 16:28
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Окупанти вдарили по енергетикам у Дніпропетровській області Ілюстративне фото: російський дрон ударив по енергетиках у Дніпропетровській області (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 30 вересня, атакували дронами енергетиків у Дніпропетровській області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили у компанії, ремонтна бригада працювала біля лінії фронту, де відновлювала пошкоджені повітряні лінії. У цей момент росіяни атакували її дронами.

Окупанти вдарили по енергетикам у Дніпропетровській областіФото: наслідки російського удару по енергетикам (t.me/dtek_ua)

"На щастя, енергетики встигли сховатися і залишилися неушкодженими. Дрон російських окупантів влучив у службовий автомобіль і повністю його зруйнував", - уточнили в ДТЕК.

Після цього бригаду евакуювали з місця обстрілу.

Що передувало

Слід зазначити, що росіяни регулярно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок таких ударів енергетики нерідко зазнають поранень або гинуть.

Також ворог підло атакує ремонтні бригади, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів.

Зокрема, у червні росіяни вдарили по бригаді енергетиків в Донецькій області, коли вони виконували ремонтні роботи. 33-річний чоловік отримав поранення.

Як зазначали у ДТЕК, в Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад.

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ДТЕК Дніпропетровська область Війна в Україні Дрони Атака дронів
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