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Оккупанты ударили по электролиниям и водонапорной башне в Черниговской области

Черниговская область, Среда 27 декабря 2023 12:14
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Оккупанты ударили по электролиниям и водонапорной башне в Черниговской области Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ударила по инфраструктуре в Черниговской области. Из-за вражеских атак ряд населенных пунктов остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Вражеская армия прицельно атаковала оборудование региональных электросетей и водонапорную башню в одном из приграничных сел Сновской общины.

Известно, что в результате атаки 9 населенных пунктов остались без света. К счастью, люди не пострадали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь Черниговской области.

Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре в Черниговской области (facebook.com/policechernigivshchini)

Ситуация в Черниговской области

Российская армия оккупировала северную часть Черниговской области в феврале-марте 2022 года. Украинские военные освободили регион в апреле прошлого года. После деоккупации выяснилось, что россияне жестоко обращались с местным населением, зафиксированы факты пыток, убийств и сильного содержания украинцев.

Сейчас российские захватчики часто обстреливают приграничные территории Черниговской области.

Самый масштабный удар по Чернигову произошел 19 августа. Оккупанты выпустили баллистику по центру города. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные учреждения. Из-за российского удара погибли семь человек, около 150 человек пострадали.

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