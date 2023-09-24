Оккупанты ударили по домам в Херсоне, есть пострадавшие: фото последствий

Российская армия днем d воскресенье, 24 сентября, обстреляла Херсон. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram и прокуратуру Херсонской области.

Оккупанты ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона. По словам местных властей, в результате атаки повреждены дома.

Мрочко добавил, что пострадали по меньшей мере шесть человек.

При этом в прокуратуре отметили, что обстрел произошел около 12:00, а ранения получили четыре человека, двое из них госпитализированы.

Повреждены частные дома, квартиры и детский сад. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: оккупанты ударили по Херсону (t.me/phogovua)

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и другие деоккупированные населенные пункты.

Так, сегодня оккупанты ударили по Бериславу, в результате чего погибла женщина. Ранения получили три человека, среди них полицейский. Также россияне нанесли авиаудар по селу Львово, смертельные ранения получил мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.