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Оккупанты ударили по домам в Доброполье, начались пожары, семь раненых

Фото: оккупанты атаковали Доброполье Донецкой области 28 сентября, семь раненых (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали Доброполье Донецкой области. Начались пожары, семь человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, 28 сентября, в 02:05, войска РФ атаковали Доброполье, под ударами вражеской армии оказался центр с плотной жилой застройкой.

"Средства поражения попали по многоквартирным и частным домам, где в своих домах получили телесные повреждения разной степени тяжести 7 горожан", - говорится в сообщении.

В частности, по данным прокуроров, пять мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летняя жена одного из них и еще одна женщина 65 лет доставлена ​​в больницу.

"У них диагностированы минно-взрывную, черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, колото-резаные раны", - добавили в ведомстве.

 

Последствия обстрела Доброполья (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Последствия атаки

Кроме жилых домов, часть которых охватил пожар, получили повреждения админздание и гараж. Тип оружия, использованного врагом для атаки, устанавливается.

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