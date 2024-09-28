Оккупанты ударили по домам в Доброполье, начались пожары, семь раненых

Так, 28 сентября, в 02:05, войска РФ атаковали Доброполье, под ударами вражеской армии оказался центр с плотной жилой застройкой.

"Средства поражения попали по многоквартирным и частным домам, где в своих домах получили телесные повреждения разной степени тяжести 7 горожан", - говорится в сообщении.

В частности, по данным прокуроров, пять мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летняя жена одного из них и еще одна женщина 65 лет доставлена ​​в больницу.

"У них диагностированы минно-взрывную, черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, колото-резаные раны", - добавили в ведомстве.

Последствия обстрела Доброполья (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Последствия атаки

Кроме жилых домов, часть которых охватил пожар, получили повреждения админздание и гараж. Тип оружия, использованного врагом для атаки, устанавливается.