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Оккупанты ударили по Боровой в Харьковской области: трое погибших

Фото: оккупанты ударили по Боровой в Харьковской области (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские террористы ударили по селу Боровая в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли населенный пункт. В результате удара был разрушен частный дом. Из-под завалов дома изъяли тела женщины и двоих мужчин.

Глава Боровской сельской военной администрации Александр Тертышный в комментарии "Суспільному" уточнил, что, вероятно, россияне применили управляемые авиационные бомбы. По его словам, было два попадания, три дома разрушены.

Погибшие являлись работниками местного жилищно-коммунального предприятия.

Удары по Харькову

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

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