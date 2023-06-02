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Оккупанты ударили по многоэтажке в селе под Запорожьем: двое погибших, 4 раненых

Фото: оккупанты атаковали многоэтажку в одном из сел Запорожского района 2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли многоэтажное здание в поселке Камышеваха, что в Запорожском районе. Два человека погибли, еще 4 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет", - рассказал он.

По словам Малашко, враг атаковал многоэтажный в поселке. Пострадавшие - женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина - получили минно-взрывные травмы.

"Их оперативно доставили в медицинское учреждение", - добавил глава региона.

Обстрелы Запорожской области

За минувшие сутки враг нанес 111 ударов с помощью БПЛА, артиллерии и РСЗО по 22 населенным пунктам Запорожской области.

В Гуляйполе один из снарядов попал в жилой дом, из-за чего погиб 68-летний мужчина. Также в Плавнях из-за обстрела пострадала семья. Два человека - 35-летний мужчина и 60-летняя женщина направили в больницу.

Атаки России на жилые дома и многоэтажки в Украине

Российские войска постоянно выбирают своими целями жилые дома и многоэтажки во время обстрелов Украины.

Достаточно вспомнить, как во время обстрела Запорожья 22 марта оккупанты ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Из-за этого удара пострадали 34 человека, 29 были госпитализированы, из них 3 детей. Один человек умер в больнице, еще один - 26 марта. Или обстрел многоэтажки в Вышгороде Киевской области.

Для справки

Камышеваха - поселок городского типа в Украине, административный центр Камышеваской поселковой общины Запорожского района Запорожской области.

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Запорожская область