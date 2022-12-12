RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область: есть пострадавший

Фото: оккупанты вчера более полусотни раз обстреляли Херсонскую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Вследствие атак один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг продолжает бить по жилым кварталам Херсона. Рашисты попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранений получил 1 человек", - рассказал он.

Напомним, в течение 10 декабря враг атаковал Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, танкам и минометам. Вследствие обстрелов погибли два человека.

Также в субботу оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне. Вражеская атака спровоцировала пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская область