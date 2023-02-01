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Оккупанты в очередной раз атаковали приграничья Черниговской и Сумской областей

Фото: оккупанты в очередной раз атаковали приграничья Черниговской и Сумской областей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 февраля, военные Российской Федерации обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

"Российская армия продолжает обстреливать пограничные Черниговской и Сумской областей из минометов", - заявили в командование.

По Черниговской области, а именно в направлении села Елино, было зафиксировано 6 приходов. По данным ОП "Север", россияне вероятно использовали 120 мм миномет. Потерь среди личного состава, техники или гражданского населения нет.

В направлении села Волковка Сумской области было 3 прихода, из того же оружия.

"Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в командовании.

Напомним, вчера в Сумской области, в одном из районных центров был слышен взрыв. Предварительно военные установили, что в промышленное здание попала ракета.

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