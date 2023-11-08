Оккупанты из "Урагана" обстреляли Купянск-Узловой: есть жертва

"Враг в течение суток интенсивно обстреливал г. Купянск-Узловой", - рассказал он.

В частности, по словам главы ОВА, в 11:30 произошел вражеский обстрел из РСЗО "Ураган".

"В результате него погиб гражданский мужчина 1966 года рождения", - добавил Синегубов.

Освобождение Купянска и Купянска-Узлового Харьковской области

Купянск и Купянск-Узловой біли оккупированы во время масштабного вторжения РФ в Украину. Позже за город шли серьезные бои. Об освобождении Купянска Харьковской области стало известно в начале сентябре 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города. Позже, уже в конце месяца под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой. С тех пор российские войска не прекращают обстреливать эти города.