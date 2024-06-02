RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели сбила ПВО

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики в ночь на 2 мая устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, для ударов применив ракеты и дроны-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 24 ударных беспилотника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:

  • крылатую ракету "Искандер-К" - из оккупированного Крыма в направлении Харьковской области,
  • зенитную управляемую ракету С-300 - из оккупированной части Донецкой области,
  • и 25 "Шахедов" - из мыса Чауда (оккупированный Крым), районов Ейска и Приморско-Ахтарского в РФ.

Отражение воздушной атаки

Генерал рассказал, что отражали этот воздушный удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались также средства радиоэлектронной борьбы.

Олещук уточнил, что ударные беспилотники противника уничтожали на территории 8 областей.

"На протяжении ночи защитниками неба сбиты 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях", - сообщил командующий ВС.

Ночная воздушная атака 2 июня

Ранее сообщалось, что росармия этой ночью снова запустила по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе Днепра. В ночь в командовании Воздушных сил информировали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Напомним также, что во время вчерашней массированной воздушной атаки российские захватчики в общей сложности использовали 100 ракет и дронов для ударов по Украине. Силами и средствами ПВО ВСУ более 80 вражеских целей удалось сбить

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакетный ударАтака дронов