Оккупанты трижды ударили по энергообъекту в Запорожье: какие последствия

Враг снова бил по энергетике: в Запорожье этой ночью раздалось три удара беспилотников по одному из объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Запорожьеоблэнерго" Андрея Стасевского.
"Три удара БПЛА по нашему энергообъекту в Запорожье нанесены этой ночью. Электроснабжение возобновлено в течение часа", - рассказал Андрей Стасевский.
По его словам, объект питает значительную часть жителей города и ряд объектов критической инфраструктуры. На место выехала дежурная бригада, она успела все исправить еще до утра.
"Поэтому запорожцы последствий этой атаки на себе почувствовать просто не успели", - рассказывает Андрей Стасевский.
Помимо ночной атаки, энергетики в эти выходные устраняли последствия и других вражеских ударов по всей подконтрольной территории области.
"Суммарно в течение субботы-воскресенья зафиксировано 30 повреждений нашего оборудования", - сказал руководитель облэнерго.
Тем временем вражеский удар ночью получили и Сумы. Враг сбросил на жилые кварталы КАБы, повредив дома в двух районах города.
Пострадали не менее 10 человек, несколько из них достали из-под завалов спасатели.
Напомним, этой же ночью Россия нанесла массированный удар по Украине управляемой ракетой и более сотни дронов типа Shahed и "Гербера".
Силы ПВО сбили или подавили большинство целей, но есть прилеты.