Оккупанты трижды ударили по энергообъекту в Запорожье: какие последствия

Три удара по объекту этой ночи

"Три удара БПЛА по нашему энергообъекту в Запорожье нанесены этой ночью. Электроснабжение возобновлено в течение часа", - рассказал Андрей Стасевский.

По его словам, объект питает значительную часть жителей города и ряд объектов критической инфраструктуры. На место выехала дежурная бригада, она успела все исправить еще до утра.

"Поэтому запорожцы последствий этой атаки на себе почувствовать просто не успели", - рассказывает Андрей Стасевский.

Помимо ночной атаки, энергетики в эти выходные устраняли последствия и других вражеских ударов по всей подконтрольной территории области.

"Суммарно в течение субботы-воскресенья зафиксировано 30 повреждений нашего оборудования", - сказал руководитель облэнерго.