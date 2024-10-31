Оккупанты давят на трех направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте

Российские обстрелы

По данным Генштаба, Сумская и Черниговская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории России.

Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них Покровка, Бачевск, Шалыгино, Новенькое, Леонивка, Басовка, Павловка и Коренек.

Также в настоящее время известно о семи авиационных ударах по Курской области, во время которых противник сбросил 13 авиационных бомб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении в настоящее время идет атака противника в районе Волчанска. Две атаки противника уже отражены возле Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в направлении Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Восемь боестолкновений завершились, четыре - продолжаются. Оккупанты били НАРами по Серебрянскому лесу.

На Торецком направлении враг дважды пытался улучшить свое положение. Украинские воины дали достойный отпор. Четыре авиабомбы оккупант сбросил в район Екатериновки.

С начала суток оккупанты предприняли уже десять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются возле Луча, Лисовки и Вишневого. Миролюбовка и Мирноград получили удары КАБами.

Зафиксировано 22 вражеских атаки в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки на Кураховском направлении. В районе Антоновки оккупанты прилагают основные усилия - провели десять штурмов, три из которых продолжаются.

На Времивском направлении продолжается два боестолкновения недалеко от Богоявленки и Трудового. Две атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки. По Юрковке, Таврическому и в районе Малой Токмачки враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении успешно отражены два вражеских штурма.

"На остальных направлениях без особых изменений", - добавили в Генштабе.