Оккупанты давят на двух направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Российские обстрелы

По данным Генштаба, Сумская, Черниговская и Харьковская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории России.

Так, во вражеское огневое влияние попали районы населенных пунктов Павловка, Александровка, Журавка, Диброва, Новенькое, Басовка, Рясное.

Авиационные удары получили Басовка, Журавка и Юнаковка.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении в настоящее время отражена одна атака противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Лозовой и Первомайского. Два боестолкновения продолжаются. Песчаное, Киврашовка, Загрызовое и Богуславка были атакованы КАБами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Тернов и Заречного. Три боестолкновения завершились, два - продолжаются. Враг активно применял авиацию на данном направлении, под ударами КАБов оказались Ямполевка, Терны, НАРы враг атаковал Сергеевку и Новоегоровку.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг три раза пытался улучшить свое положение в Торецком районе. Украинские воины дали достойный отпор. Восемь авиабомб оккупант сбросил в районе Дачного.

С начала суток оккупанты предприняли уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григоровки, Даченского, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки. Пушкино потерпело удары КАБами.

Горячее сейчас на Кураховском направлении. Там уже зафиксировано 32 вражеских атаки в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. В районах Антоновки и Новоселидовки оккупанты прикладывают основные усилия - провели 16 штурмов, десять из которых продолжаются. В то же время противник сбросил два КАБа в районе Курахово.

На Времивском направлении произошло восемь боестолкновений недалеко от населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка. 6 атак еще отбивают украинские защитники. Авиационным ударам подверглись Великая Новоселка, Зеленое Поле, Новополье.

На Гуляйпольском направлении враг НАРами атаковал Белогорье.

На Ореховском направлении кафиры три раза атаковали в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. В районы населенных пунктов Запорожье и Натальевка враг сбросил четыре управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении успешно отражены четыре вражеских штурма. В то же время враг нанес авиаудара НАРами по Казацкому.

"На остальных направлениях без особых изменений", - добавили в Генштабе.