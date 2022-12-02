Оккупанты в Светлодарске вернули снесенного девять лет назад Ленина

Российские военные сегодня, 2 декабря, во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области установили памятник Ленину возле горсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вільне радіо".
Несколько лет назад его оттуда демонтировали. По данным коллаборантов, памятник Ленину якобы демонтировали в Светлодарске осенью 2013 года и хранили девять лет.
“9 лет назад местные жители скрыли памятник Ленину. После этого его эвакуировали и установили Ильича", — говорит гаулйтер Светлодарска.
Начальник Бахмутской районной администрации Сергей Кальян заявил, что после деоккупации Светлодарска этот памятник будет снесет, если он там еще будет стоять.
Ранее сообщалось, что в субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Кроме того, мы писали, что оккупанты установили памятник Ленину в Геническе, который был демонтирован летом 2015 года в рамках декоммунизации.
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