RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Светлодарске вернули снесенного девять лет назад Ленина

Фото: Российские военные в Светлодарске Донецкой области установили статую Ленина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 2 декабря, во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области установили памятник Ленину возле горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вільне радіо".

Несколько лет назад его оттуда демонтировали. По данным коллаборантов, памятник Ленину якобы демонтировали в Светлодарске осенью 2013 года и хранили девять лет.

“9 лет назад местные жители скрыли памятник Ленину. После этого его эвакуировали и установили Ильича", — говорит гаулйтер Светлодарска.

Начальник Бахмутской районной администрации Сергей Кальян заявил, что после деоккупации Светлодарска этот памятник будет снесет, если он там еще будет стоять.

Ранее сообщалось, что в субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Кроме того, мы писали, что оккупанты установили памятник Ленину в Геническе, который был демонтирован летом 2015 года в рамках декоммунизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛенинСветлодарскВторжение России в Украину