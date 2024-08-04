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Оккупанты стянули дополнительные резервы Росгвардии на восток Украины: в чем причина

Украина, Воскресенье 04 августа 2024 14:51
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Оккупанты стянули дополнительные резервы Росгвардии на восток Украины: в чем причина Фото: РФ стянула дополнительные резервы Росгвардии на восток Украины (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты стянули дополнительные силы Росгвардии на временно оккупированный восток Украины. Будут искать дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сопротивление".

"Из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого столкновения враг увеличил количество блокпостов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В частности, на временно оккупированный восток Украины прибыли дополнительные силы Росгвардии, выполняющие роль загонов, задачей которых является обнаружение дезертиров в армии РФ.

Таким образом, в Донецке, Горловке и других захваченных населенных пунктах увеличилось количество патрулей.

"Причиной дезертирства являются введения российскими генералами активных мясных штурмов из-за дефицита техники на поле боя", - отмечают в "Сопротивлении".

Ситуация в армии РФ

Российские командиры постоянно используют так называемые "мясные штурмы" на фронте в Украине. Они бросают в бой живую силу, не считая потери.

К примеру, в июне сообщалось, что на границе с Харьковской областью российские оккупанты выставили заградотряды кадыровцев. Кроме того, командиры РФ угрожают солдатам расстрелами за отказ идти в наступление на Харьковском направлении.

Напомним, в 2023 году ВСУ взяли в плен сотрудника ФСБ РФ. Он руководил отрядом, который расстреливал российских солдат при отступлении.

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