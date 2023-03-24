Оккупанты создали новую милитарную организацию для подростков в Запорожской области, - ЦНС

Россияне в Запорожской области создали новое милитарное объединение для подростков, чтобы они сотрудничали с местными "полицейскими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг анонсировал создание "Добровольческой молодежной жены" в рамках псевдообщественного движения "Юг Молодой" на временно захваченных землях Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юные "дружинники" должны оказывать помощь по охране общественного порядка, взаимодействовать с "полицейскими" и оккупантами. Для детей создают такие условия, что вступление в такие организации являются добровольно-принудительными и призвано не только привлечь детей в пропагандистские центры, но и разделить между ними ответственность за "службу".

"Фактически это милитаристическая юношеская группировка в рамках политики промывания мозгов детям", - добавили в ЦНС.