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Оккупанты попытались штурмовать Синьковку: потеряли танк и десятки солдат, - Сырский (видео)

Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня утром российские оккупанты попытались штурмовать Синьковку Купянского района. Однако военные Вооруженных сил отбили штурм и ликвидировали три десятка россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского в Telegram.

Сырский сообщил, что во время утреннего штурма Синьковки российские военные понесли немалые потери. В частности, украинские военные уничтожили:

  • 1 танк;
  • 3 БМП.

Кроме этого, по данным командира, еще один вражеский танк был поврежден.

Что касается живой силы, то здесь тоже россияне понесли потери. Сырский сообщил, что ВСУ ликвидировали 30 оккупантов, а еще десять были ранены.

Напомним, вчера начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг данные ISW по поводу "незначительных успехов" РФ возле Синьковки.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

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