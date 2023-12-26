Синегубов опроверг данные ISW о "незначительных успехах" РФ возле Синьковки

Несмотря на данные ISW о "незначительных успехах", российские оккупанты не имеют достижений вблизи села Синьковка Купянского района.

Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Об'єктив" .

"Купянское направление остается достаточно тяжелым. Наши Вооруженные силы только за последнее время отбили более 20 вражеских штурмовых атак с тяжелой бронированной техникой, с большим количеством пехоты. Силы и средства врага сконцентрированы на том, чтобы захватить Синьковку. Успехов у них там нет. Населенный пункт полностью контролируется нашими Вооруженными силами", - подчеркнул начальник ОВА.

Он отметил, что иногда в окрестностях этого населенного пункта ведутся активные боевые действия, но подчеркнул, что враг уничтожается активно.

"Если какая-то военная техника заехала на территорию этого населенного пункта и после того была уничтожена, это не значит, что враг его захватил", - пояснил Синегубов.

Синегубов добавил, "серая зона", где ведутся активные боевые действия, остается неизменной в течение последних шести месяцев, и по-прежнему временно оккупировано 1,6% территории области.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области.

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