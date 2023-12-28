Ситуация на фронте сегодня 28 декабря

Украинские военные отразили 13 атак противника на Херсонском направлении, сдерживают врага на Марьинском направлении. Авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 4 ударных БпЛА. Также, в текущие сутки захватчики нанесли очередной авиационный удар 3 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

От авиационных ударов пострадали:

Ивановка Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Спорное, Новомихайловка, Золотая Нива Донецкой области ;

; Орехов, Преображенка Запорожской области ,

, Красный Маяк, Змиевка, Дудчаны и Новоберислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага у Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки кафиров вблизи Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 складов боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 355 750 военных.