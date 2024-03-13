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Оккупанты сбросили авиабомбу на Волчанск: под завалами дома могут быть люди

Иллюстративное фото: оккупанты сбросили авиабомбу на Волчанск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики атаковали Волчанск Харьковской области. Поврежден дом, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Facebook.

Около 15:00 в полицию поступило сообщение об обстреле города Волчанск. По предварительным данным, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на город.

В результате атаки был поврежден двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (по ст. 438 УКУ).

Обстрелы Украины

Вечером 12 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказались многоэтажки. По сообщениям местных властей, были повреждены более 300 квартир.

По состоянию на 13:30 известно о пяти погибших в Кривом Роге.

Кроме того, россияне ударили по городу Сумы. Вражеский дрон-камикадзе попал в пятиэтажку. Из-под завалов спасли 10 человек, есть по меньшей мере две жертвы.

Утром оккупанты выпустили по Одесской области ракету из тактической авиации. Вражескую ракету уничтожили над морем. Также сегодня россияне нанесли авиаудар по домам в Мирнограде Донецкой области, два человека погибли.

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