Оккупанты сбросили авиабомбы на зернохранилища в Волчанске (фото)

"В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников, там не было. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Две российские авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.

На месте попаданий работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. По факту очередного нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Фото: россияне ударили по Волчанску (facebook.com/Сергей_Болвинов)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск 9 января.