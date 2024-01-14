RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты сбросили авиабомбы на зернохранилища в Волчанске (фото)

Фото: россияне ударили по Волчанску (facebook.com/Сергей_Болвинов)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала сельскохозяйственное предприятие в Волчанске Харьковской области. Оккупанты сбросили авиабомбы на ангары с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников, там не было. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Две российские авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.

На месте попаданий работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. По факту очередного нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

 

Фото: россияне ударили по Волчанску (facebook.com/Сергей_Болвинов)

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массовых обстрелов.

При этом местные власти и военные отмечают, что активные боевые действия на этом направлении продолжаются, но ВСУ сдерживают врага. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что у России нет достаточно сил в Белгородской области, чтобы повторить наступление на Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск 9 января.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в УкраинеВойна России против Украины