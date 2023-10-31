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Оккупанты жалуются на "прилет". В Донецке горят цистерны с горючим

Фото: в Донецке горят цистерны с горючим (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел в Буденновском районе Донецка вечером вторника, 31 октября. Там горят цистерны с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На опубликованных фото и видео с места происшествия можно увидеть, что пожар начался в месте хранения топлива. Там горят несколько цистерн.

При этом местные сообщают о якобы "прилете", который и привел к возгоранию.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из людей.

"Большой пожар в Буденновском районе Донецка. Предварительно пожар начался после прилета снаряда. Официальной информации о том, что вспыхнуло, нет", - пишут местныею

РосСМИ пишут якобы о четырех "прилетах" по цистернам с топливом на железнодорожной станции Мушкетово.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.

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