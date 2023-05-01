Оккупанты жалуются на командование, которое отбирает у них зарплату (перехват)

Военный в Российской Федерации рассказал жене, что его командование отбирает часть заработной платы. С каждым месяцем забираемая сумма увеличивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
По его словам, многим не нравится поведение руководства и принудительный сбор средств из подчиненных. Российское командование чаще всего использует собранные средства в личных целях.
"Сначала по 5000 общака, потом зарплату подняли по 20000 общака, что-то такого, бл*дь, мутил, по 20 с каждого, а ту зарплату получал, то пацаны посетовали, что он уже по 40000 забирает у них", - говорит россиянин.
Напомним, ранее мы писали, что военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.
К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.
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