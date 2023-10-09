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Оккупанты из "Шторм-Z" стали чаще дезертировать с поля боя. В ВСУ рассказали детали

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия использует штрафников в батальоне "Шторм-Z" как пушечное мясо, однако оккупанты пытаются дезертировать с поля боя.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он заявил, что сейчас подразделение "Шторм-Z" можно сравнить со штрафными батальонами, в который набирают заключенных. Также туда отправляют военнослужащих за какие-то правонарушения проступки.

По словам Евлаша, это делается для того, чтобы оккупанты кровью могли искупить свою вину перед российским народом и командованием. 

"Они выполняют преступные различные задачи, преимущественно их посылают как разведку на мины, проверить наши инженерные укрепления, также иногда с целью выявить наши огневые позиции", - сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Также он пояснил, что как основную ударную силу россияне их не используют. Это обычно плохо подготовленные люди, среди них нет специалистов и опытных бойцов. Евлаш добавил, что это фактически пушечное мясо.

Уровень дезертирства среди штрафников

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск рассказал, что дезертирство среди бойцов подразделения "Шторм-Z" присутствует и оно растет.

"Обычно люди, их оккупанты отправляются в отпуск, когда кому это удается сделать, и уже очень часто не возвращаются. То есть мы фиксируем эти случаи", - сказал он.

Также Евлаш вспомнил видео, которое недавно появилось в социальных сетях, на котором командир россиян вблизи Бахмута бил палкой своих подчиненных. 

"Вероятно это также были эти штрафники "Шторм-Z". Сейчас устанавливается, какие именно подразделения то были. У противника достаточно низкий уровень мотивация поскольку сейчас еще и погода ухудшится", - сказал Евлаш.

Военный уточнил, что это все не пойдет на пользу оккупантам, это повлияет на интенсивность боевых действий и морально-психологическое состояние захватчиков.

"Шторм Z" в России

Недавно Reuters писало, что российский оккупационный контингент в Украине включает штрафные батальоны, куда захватчики отправляют провинившихся "воин" и активно используют группировки в штурмовых действиях. Подобная практика применялась ранее советской армией в "сталинские времена".

До этого начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко рассказал, что на временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения Шторм-Z, в состав которых набрали преимущественно заключенных.

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