Оккупанты ежедневно уничтожают Авдеевку авиационными ракетами и танками, - глава города

Российские военные ежедневно наносят авиационные удары по Авдеевке в Донецкой области и фактически уничтожают город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.
Сегодня оккупанты обстреляли город из артиллерии, а уже позже к атаке присоединились российские танки.
"Количество обстрелов вражеской авиации и зенитных комплексов иногда достигает 15. Также фиксируем атаки на коксохимический завод", - говорится в заявлении.
Барабаш отметил, что оккупанты каждый день обстреливают город из реактивной артиллерии типа "Смерч", "Ураган" и "Град". Также россияне используют ракеты Х-101, Х-555 и Х-59 для ударов по Авдеевке.
Напомним, что российское наступление в районе оккупированного Донецка сейчас выдохлось, а врагу требуется время на восстановление потерь.
Ночью во вторник, 14 марта, российские войска устроили авиаракетный удар по Авдеевке. По городу выпущено три ракеты.
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