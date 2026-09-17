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Оккупанты разбили вокзал на Харьковщине (фото)

09:37 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: изуродованный вокзал в Берестине (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Враг ударил по железнодорожной станции Берестин в Харьковской области - взрыв повредил здание вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

Ночью враг нанес очередной удар по объектам железной дороги. На этот раз под атаку попала станция Берестин на Харьковщине - здание вокзала получило повреждения.

Перцовский рассказал, что работники станции во время налета находились в укрытиях и успели спастись.

"Работники находились при налете на станцию в укрытиях, все цели. Здания приведем в порядок", - написал глава "Укрзализныци".

По словам Перцовского, железнодорожники параллельно устраняют последствия и других вражеских ударов по всей стране - от Кировоградщины до Киева.

В частности, в ближайшее время планируется восстановить полноценное движение Кольцевой электрички в столице. Там враг существенно повредил инфраструктуру сразу нескольких станций.

Фото: последствия атаки на вокзал (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Массированная атака по Украине: что известно

Атака по станции Берестин стала частью массированного удара, который враг нанес сразу по нескольким областям. Напомним, ночью и утром 17 сентября противник атаковал семь областей Украины ракетами, дронами и авиабомбой.

  • в Киеве пострадали 16 человек, среди них двое детей, а атака затронула здание "Киевводоканала";
  • в Одессе беспилотник попал в многоэтажку - разрушены 10 квартир, ранены семь человек;
  • в Киевской области повреждено 33 объекта, больше всего - в Броварском и Фастовском районах;
  • в Запорожье ракетный удар по промышленным объектам ранил троих человек.

Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью враг применил баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и более 150 ударных дронов.

Как сообщало РБК-Украина, ПВО удалось обезвредить 131 враждебную цель , среди которых преимущественно "Шахеды" и дроны-имитаторы.

Из-за ночного обстрела Киева частично приостановили водоснабжение на левом берегу, а на правом - снизилось давление воды.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших в столице возросло до 16 человек , среди них - двое детей.

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