Оккупанты разбили вокзал на Харьковщине (фото)

Враг ударил по железнодорожной станции Берестин в Харьковской области - взрыв повредил здание вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
Ночью враг нанес очередной удар по объектам железной дороги. На этот раз под атаку попала станция Берестин на Харьковщине - здание вокзала получило повреждения.
Перцовский рассказал, что работники станции во время налета находились в укрытиях и успели спастись.
"Работники находились при налете на станцию в укрытиях, все цели. Здания приведем в порядок", - написал глава "Укрзализныци".
По словам Перцовского, железнодорожники параллельно устраняют последствия и других вражеских ударов по всей стране - от Кировоградщины до Киева.
В частности, в ближайшее время планируется восстановить полноценное движение Кольцевой электрички в столице. Там враг существенно повредил инфраструктуру сразу нескольких станций.
Атака по станции Берестин стала частью массированного удара, который враг нанес сразу по нескольким областям. Напомним, ночью и утром 17 сентября противник атаковал семь областей Украины ракетами, дронами и авиабомбой.
Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью враг применил баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и более 150 ударных дронов.
Как сообщало РБК-Украина, ПВО удалось обезвредить 131 враждебную цель , среди которых преимущественно "Шахеды" и дроны-имитаторы.
Из-за ночного обстрела Киева частично приостановили водоснабжение на левом берегу, а на правом - снизилось давление воды.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших в столице возросло до 16 человек , среди них - двое детей.