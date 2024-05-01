Оккупанты распродают побережье Азовского моря: о каких объектах идет речь

Как отмечают в Центре нацсопротивления, цитируя слова главы так называемой ДНР Дениса Пушилина, они выстраивают такие отношения с будущими "инвесторами" таким образом, что покупатели могут брать те или иные пансионаты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию. При этом узаконивание таких договоренностей может и подождать.

"Похоже, что сам Пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Такое осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность присутствующая в голове кремлевского пособия", - отмечают в ЦНС.