Оккупанты рассказывают о прорыве ВСУ на Херсонском направлении (перехват)

Боевик так называемой "ДНР" рассказывает жене о прорыве украинских войск. Речь идет о Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор, который перехватило ГУР МО.
"Тут такое происходит бл@дь. Прорыв у нас, прям у нас, вот где я стою сейчас...Тут укркы нормально только что обложили...клубы дыма такие стоят...Они сейчас нас тут е@ашат, шо зверей", - жалуется оккупант жене.
При этом он рассказывает, что связи с подкреплением нет, а командование приказало "стоять до последнего".
Напомним, по данным обновленных карт, ситуация на Херсонском направлении доподлинно не известна, но сложная. Россияне продолжают бить, в частности, по гражданским объектам, а наши бойцы умело уничтожают склады россиян и не только.
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