Оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии, - АТЕШ

Российские захватчики разместили систему противовоздушной обороны на территории нефтебазы во временно оккупированной Феодосии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.
Как сообщается, агенты АТЕШ обнаружили размещение средств противовоздушной обороны "Панцирь С1" на территории нефтебазы в Феодосии. Также неподалеку находится база военной техники.
"Расположение ПВО на нефтебазе демонстрирует не только проблемы с топливом на полуострове, но и указывает на важность этого объекта для рашистов и их стремление оградить его от возможных атак Сил обороны Украины", - отметили партизаны.
Фото: оккупанты разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии (t.me/atesh_ua)
Утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост тоже перекрыли.
Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.
Позже стало известно, что во временно оккупированном Крыму атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.
В результате чего украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье временно оккупированного Крыма.
Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.
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