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Відмовників з Бурятії тримають у СІЗО під Луганськом, - "Медіазона"

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Луганськ, Неділя 17 липня 2022 21:02
Відмовників з Бурятії тримають у СІЗО під Луганськом, - "Медіазона" Фото: російських відмовників тримають у в'язниці під Луганськом (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російських військовослужбовців з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, відправляють до слідчого ізолятора під окупованим Луганськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Повідомляється, що сім контрактників розповіли про погрози з боку командування. Військовослужбовці частини № 32364 подали рапорти про відмову від участі у війні.

"Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування. Погрожували, говорили, що в ППД (пункт постійної дислокації, - ред.) ніхто не потрапить. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють всіх туди", - розповів один з них.

За його словами, відмовників групами від 8 до 10 осіб спочатку везуть у військову комендатуру, де тримають 3-4 дні замкненими в гаражі з одноразовим харчуванням, а після відправляють в СІЗО під Луганськом, зроблене на базі реабілітаційного центру. Він також зазначив, що командування не приймає рапорти і змушує писати пояснювальні, що військові не відмовляються брати участь у бойових діях.

Мати ще одного контрактника з Бурятії розповіла, що її сину з двома контузіями не дозволяють звільнитися.

"Вирішив скласти зброю і повернутися додому, але додому повернутися не дають, кажуть: "Немає такого закону", - зазначила вона.

За її словами, рапорти про відмову написали 77 осіб, які служили в Бурятії.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ, спираючись на відкриті джерела, підтвердили, що у війні проти України загинули не менше 4 700 військовослужбовців. Офіційно Міноборони Росії вже кілька місяців поспіль не називає втрати.

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