RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты разогнали людей, которые попытались с Левобережья эвакуироваться в Херсон по воде

Фото: мешканцям Херсонської області не вдалося потрапити з Лівобережжя Дніпра в Херсон (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Олешках Херсонской области российские оккупанты разогнали людей, которые ошибочно решили, что могут через Днепр выехать с оккупированной территории в Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Как отмечает Хлань, еще когда оккупанты нагнетали ситуацию с "эвакуацией" из Херсона, многие жители города переехали на дачи. Областная военная администрация, по словам депутата, разрешила им до 5 декабря в светлый период суток вернуться "с дач Левобережья на собственных плавсредствах на участке Речной вокзал".

"Многие ошибочно восприняли эту информацию как разрешение перемещаться с левого берега на правый. Есть сообщения, что люди собрались в Олешках, приезжали из соседних населенных пунктов. Думали, что можно выехать в Херсон. Соответственно были разогнаны оккупантами", - отметил депутат.

Хлань призвал граждан внимательно читать сообщения, а ответственные органы - максимально доступно, четко и корректно доносить информацию.

"И еще каждый должен понимать, что оккупанты мстят за Херсон и обеспечить 100% безопасность перемещения невозможно", - отметил он.

Вчера, 4 декабря, РБК-Украина сообщало, что российские военные обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину. Кроме того, 4 декабря российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область.

Также ранее мы писали, что жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через Днепр. Эвакуация продлится 3-5 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон