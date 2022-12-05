Оккупанты разогнали людей, которые попытались с Левобережья эвакуироваться в Херсон по воде

В Олешках Херсонской области российские оккупанты разогнали людей, которые ошибочно решили, что могут через Днепр выехать с оккупированной территории в Херсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
Как отмечает Хлань, еще когда оккупанты нагнетали ситуацию с "эвакуацией" из Херсона, многие жители города переехали на дачи. Областная военная администрация, по словам депутата, разрешила им до 5 декабря в светлый период суток вернуться "с дач Левобережья на собственных плавсредствах на участке Речной вокзал".
"Многие ошибочно восприняли эту информацию как разрешение перемещаться с левого берега на правый. Есть сообщения, что люди собрались в Олешках, приезжали из соседних населенных пунктов. Думали, что можно выехать в Херсон. Соответственно были разогнаны оккупантами", - отметил депутат.
Хлань призвал граждан внимательно читать сообщения, а ответственные органы - максимально доступно, четко и корректно доносить информацию.
"И еще каждый должен понимать, что оккупанты мстят за Херсон и обеспечить 100% безопасность перемещения невозможно", - отметил он.
Вчера, 4 декабря, РБК-Украина сообщало, что российские военные обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину. Кроме того, 4 декабря российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область.
Также ранее мы писали, что жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через Днепр. Эвакуация продлится 3-5 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.