Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали из-за больших потерь в Запорожской области

Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Враг несет большие потери на Запорожском направлении и вынужден разворачивать дополнительные госпитали во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что из-за недостаточного количества больничных коек россияне превратили в госпиталь больницу в Крыму. При этом в госпиталь завезли российских врачей, потому что не доверяют местным. Других врачей перевели в другие городские больницы Севастополя.

Также враг планирует оборудовать еще два госпиталя в Крыму до конца января, ведь несет большие потери на Запорожском направлении, а госпитали на оккупированных территориях юга Украины восполнены.