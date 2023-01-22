Россияне идут в наступление в Запорожской области? Что говорят военные

Российская армия не ведет масштабных наступлений в Запорожской области. Однако оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Враг активных масштабных действий не предпринимает. Вместе с тем, имеют место регулярные попытки противника малыми группами до 10 человек совершать штурмовые действия в отношении наших позиций", - отметил он.

Ерин добавил, что российские войска имели частичный успех на одном из направлений. Однако украинские защитники отбили свои позиции и откинули оккупантов.

"На отдельных направлениях противник действительно имел определенный частичный успех, но в настоящее время все позиции восстановлены. Противник отброшен на предыдущие свои позиции", - заявил спикер.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки отбили атаки врага вблизи 8 населенных пунктов на востоке.

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