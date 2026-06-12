Оккупанты РФ сливали в Telegram секретные данные и раскрыли свои потери

Группа, которая была открытой для всех желающих, стала настоящим источником разведданных для ВСУ. Там ежедневно появлялись ссылки на совещания командования через сервис "Яндекс Телемост". Российские офицеры без всяких проверок присылали туда секретные распоряжения штаба 5-й армии РФ.

Оккупанты просто для всех публиковали критически важную информацию:

списки личного состава и таблицы комплексов видеонаблюдения;

заявки на выдачу боеприпасов;

логины и пароли от внутренних систем;

ключи двухфакторной аутентификации для просмотра стримов с БПЛА.

Это позволяло посторонним лицам видеть поле боя глазами российских командиров в реальном времени. Группа функционировала в таком режиме около года.

Что планировали захватчики

Обнародованные документы раскрывают реальное положение дел в подразделениях врага. Например, в августе 2025 года штаб 5-й армии издал распоряжение за подписью полковников. В нем зафиксировали большие потери штурмовых групп.

Причина - плохое снабжение и низкая эффективность роботов. Командование приказало срочно оснащать автоматизированные тележки терминалами Starlink. От командиров требовали регулярно докладывать о наличии этих устройств.

Оккупанты пытались запутать ВСУ с помощью масштабных декораций. В декабре 2025 года появился приказ о создании "липовых" позиций на Времовском направлении. Россияне имитировали передвижение техники, работу полевых кухонь и активность личного состава.

Штаб требовал от солдат делать специальные фото и видео. Эти кадры должны были выглядеть как скрытая съемка местных жителей с проукраинскими взглядами. Оккупанты надеялись, что эти материалы попадут в украинские спецслужбы как "доносы" патриотов.

В чате также нашли планы радиоигр и психологических операций. Были обнародованы распоряжения начальника разведки армии. Документы касались разведывательных мероприятий на временно оккупированных территориях Украины.

Как оккупанты "прозрели"

Группа перестала обновляться только 4 мая. В конце апреля администраторы наконец заметили, что в чат начали массово добавляться посторонние люди. Только после обнародования этой информации в СМИ в российских войсках начались масштабные проверки.