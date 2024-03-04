Оккупанты проводят облавы и завозят отряды карательных органов в Мариуполь

По данным местных жителей. В разных районах города захватчики патрулируют улицы и останавливают автомобили мариупольцев для поиска "диверсантов".

В то же время Центр национального сопротивления отмечает, что россияне усиливают присутствие спецназовцев на оккупированных территориях из-за проведения псевдовыборов. В захваченные города прибывают новые отряды российских карательных органов.

"В частности фиксируется прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев. Ключевая цель - поиск подполья, чтобы те не срывали процесс проведения так называемых "выборов" президента РФ", - отметили в горсовете.

"Выборы" на оккупированных территориях

Напомним, мы писали, что украинским пенсионерам на оккупированных территориях захватчики обещают единовременную выплату в размере 5 тысяч российских рублей. Средства предлагают на условиях "гуманитарной помощи", но при подписи избирательного бюллетеня.

Отметим, что в этом году "выборы" в России будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года российский диктатор Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

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