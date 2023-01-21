Оккупанты в течение дня нанесли 115 ударов по приграничью Сумской области

В субботу, 21 января, русские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 115 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"115 ударов нанесли россияне в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины", - написал Живицкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 21 января, российские войска нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей. В результате был ранен человек.

Также мы писали, что сегодня россияне ранили ребенка во время обстрела пограничного села Студенок в Сумской области. Подросток чудом выжил после того, как одна из мин попала в дом.

Позже российские оккупанты еще раз атаковали Сумскую область - обстреливали приграничье из минометов.

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