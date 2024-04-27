Ситуация на фронте сегодня 27 апреля

В течение суток на фронте в Украине зафиксировано 71 боевое столкновение. Самая горячая ситуация наблюдается на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба .

Удары россиян

В общем, враг нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стрелка, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хриновка, Леоновка Черниговской области; Миропольское, Новая Слобода, Клюсы Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Ивановское, Клещиевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архангельское, Новожелание и Карловка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Новотягинка, Огромное, Кизомыс Херсонской области.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.