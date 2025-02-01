Оккупанты продвинулись на пяти направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 31 января продолжали штурмовые действия в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атаковали лесистые районы вблизи Никольского (к северо-западу от Суджи) и Свердликово (к северо-западу от Суджи).

Российский блогер рассказывал, что ВСУ контратаковали вблизи Новой Сорочины и Старой Сорочины (оба к северо-западу от Суджи).

31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что ракетно-артиллерийские войска уничтожили российский командный пункт в Рыльске (северо-западнее Суджи). В Генштабе также рассказали, что удар 31 января является частью продолжающейся украинской операции, направленной на уничтожение командных пунктов РФ и лишение вражеских войск эффективного управления в Курской области.

Эксперты ISW напомнили, что 7 января ВСУ нанесли удар по командному пункту 810-й отдельной морской пехотной бригады ЧФ РФ в Белом Курской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

30 и 31 января российские оккупанты наступали в Харьковской области вблизи Липцев и Волчанска, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

31 января российские захватчики продолжили наступательные действия на разных участках Купянского направления. 30 и 31 января военные РФ атаковали в районе Петропавловки и Песчаного.

Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали под Петропавловкой.

Начальник штаба батальона ВСУ, который действовал на Купянском направлении, 31 января заявил, что россияне обычно ведут штурмовые действия днем и артиллерийские удары ночью.

Начальник Генштаба ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают использовать преимущество в живой силе для ведения боевых действий против украинских защитников на этом направлении.

31 января войска РФ продолжали наступать на направлении Борового, но не продвинулись.

30 и 31 января российские оккупанты атаковали в районе Новой Кругляковки, Загрызово и Копанок.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-восток от Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 31 января, показывают, что оккупанты продвинулись на восток от Ямполевки (к северо-востоку от Лимана).

Российские захватчики продолжали наступать в районе Зеленой Долины, возле Колодезей, Балки Журавки, Ямполевки, Тернов, Новолюбовки и Новомихайловки 30 и 31 января.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ безуспешно атаковали к востоку от Ямполевки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

31 января российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

В ОСГВ "Хортица" 31 января сообщили, что россияне атаковали при поддержке бронетехники в районе Белогоровки и Верхнекаменского, и украинские защитники уничтожили и повредили 10 БТР, которые участвовали в штурме.

31 января войска РФ продолжали наступать в направлении Часового Яра, но не продвинулись.

Российские оккупанты атаковали возле самого Часового Яра, возле Новомаркового, Орехово-Васильевки, Ступочек, Белой Горы и Предтечино 30 и 31 января.

Российский "военкор" заявил, что микрорайон Шевченко (юго-западная окраина Часового Яра) является спорной "серой" зоной.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в Петровке (к западу от Торецка) и ликвидировали плацдарм между Торецком и Щербиновкой (к западу от Торецка).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 30 января, указывают на то, что российские захватчики недавно продвинулись в южной части Торецка.

Эксперты ISW недавно оценили, что российские оккупанты, вероятно, используют захват Торецка, чтобы быстро продвинуться на более открытые поля к западу от населенного пункта, поскольку россияне могут сделать приоритетным давление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области весной и летом 2025 года.

"ISW также недавно оценило, что российские силы могут продолжать отдавать предпочтение Покровскому направлению, чтобы ликвидировать украинский "карман" между Воздвиженкой (к востоку от Покровска) и Торецком", - говорится в отчете.

30 и 31 января войска РФ наступали в пределах самого Торецка, в районе Дилиевки и Крымского, а также в районе Щербиновки.

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 29 января показывают, что оккупанты немного продвинулись к западу от Котлиного (к западу от Покровска).

В Минобороны РФ 31 января заявили о захвате Нововасильевки (юго-западнее Покровска), но в ISW считают, что оккупанты захватили этот населенный пункт по состоянию на 1 января.

Войска РФ атаковали под самим Покровском, в районе н.п. Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, вблизи Лисовки, Новоукраинки, Удачного, Котляровки, Новоандреевки, Надеевки, Звирово, Запорожья и Преображенки 30 и 31 января.

31 января российский "военкор" заявил, что ВСУ удерживают позиции в южной части Успеновки, а путинские войска отбивают украинские контратаки возле Надиевки.

31 января агентство Reuters сообщило, что заместитель командира украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что россияне имеют гораздо большее количество пехоты в этом районе, и атакуют небольшими группами, которые готовы нести большие потери.

Заместитель командира также рассказал, что российские оккупанты "умело" используют местность и плохую видимость из-за погоды, чтобы спрятаться от украинских беспилотников вблизи Покровска.

30 января российский "военкор" заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы регулярно заходят на крайний восток Днепропетровской области. При этом в ISW не нашли подтверждения, но наблюдали геолокационное подтверждение того, что россияне находятся примерно в 4 км от границы Донецкой и Днепропетровской областей в ближайшей точке к югу от Удачного.

31 января войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении.

30 и 31 января российские оккупанты вели наступательные действия в районе Константинополя, Андреевки, Разлива и Зеленовки.

31 января российские захватчики продолжали наступать в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Новых Комаров, возле Раздольного, Новоселки и Новополя 30 и 31 января.

Российский источник ISW утверждает, что ВСУ контратакуют на неопределенных участках на направлении Большой Новоселки.

"Южная ось"

31 января российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на Запорожском направлении, но не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 января российские захватчики атаковали севернее Работино в районе Новоданиловки.

30 и 31 января войска РФ продолжали ограниченные атаки на Днепровском направлении и на островах дельты реки Днепр.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 31 января информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 132 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что российские захватчики за январь потеряли на самом "горячем" Покровском направлении и в Курской области, где продолжается их контрнаступление, более 23 тысяч военных.