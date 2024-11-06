Россияне совершили более 50 атак на Кураховском направлении, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 6 ноября произошло 145 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, россияне нанесли один ракетный (3 ракеты), 35 авиационных ударов (в частности, задействовал 90 КАБ) и 513 ударов дронами-камикадзе, совершил 3125 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на направлениях

Возле Старицы и Волчанская на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений.

Ориентировочные потери врага на направлении составили 69 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены артсистема, 28 БПЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники, также повреждена артсистема и четыре единицы автомобильной техники.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов за прошлый день на Лиманском направлении десять раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжается пять атак врага.

На Северском направлении наши воины остановили три попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки, одна атака врага продолжается.

Возле Часового Яра и Клещиевки неудачей завершились две попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки Противник успеха не имел.

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом совершили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Селидового. Двенадцать боестолкновений на направлении еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 52 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, в настоящее время ведутся бои в 28 локациях.

Продолжается два боестолкновения возле Трудового на Времивском направлении. Всего в текущие сутки агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны возле Трудового и Максимовки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отбиты три вражеских атаки, враг успеха не имел.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодняшний день украинские защитники отбили семь попыток оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - добавили в Генштабе.