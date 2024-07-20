Оккупанты продвинулись возле Северска, Торецка и Авдеевки: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 18 и 19 июля продолжали наступательные операции возле Глубокого и Волчанска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В оперативно-тактической группировке войск "Харьков" ВСУ сообщили, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады РФ и 18-й мотострелковой дивизии (Балтийского флота) перегруппируются под Глубоким.

Также в ОТУВ "Харьков" добавили, что российское военное командование готовится ввести в бой под Волчанском десантно-штурмовые группы 128 мотострелкового полка Ленинградского военного округа.

Российский "военкор" заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы успешно защищаются от украинских беспилотников на Харьковском направлении.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратакуют в районе Глубокого и в районе Старицы, Волчанска, Тихого и Волчанского-Хутора.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики 19 июля продолжили атаки на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись восточнее Невского, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Бои продолжались около Синьковки, вблизи Петропавловки, в районе Берестового, Стельмаховки, Песчаного и в направлении Новоосинового, вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Торского и в районе Серебрянского леса 18 и 19 июля.

Сообщается, что 19 июля ВСУ нанесли ракетный удар ATACMS по оккупированному Луганску.

Кремлевская газета ТАСС и российские "военкоры" утверждали, что украинские войска выпустили три ракеты ATACMS по городу.

На геолокационных кадрах, опубликованных 19 июля, видны остатки вероятной ракеты ATACMS вблизи бывшего Луганского высшего военного авиационного училища.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор и российское оппозиционное издание "Астра" публиковали кадры якобы столба дыма в Луганске около авиационного училища.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись в Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, как российские подразделения поднимают триколор в Ивано-Даровке, что указывает, что оккупанты могли захватить населенный пункт, а также Спорное (восточнее Ивано-Даровки).

Российские оккупанты не совершали таких наступлений в течение предыдущих 24 часов, и вполне вероятно, что они раньше продвигались от Спорного в направлении Ивано-Даровки вместо того, чтобы "быстро достигать тактических успехов" в этом районе, говорится в отчете.

Российский блогер утверждал, что путинские войска находятся примерно в 8-9 км от Северска.

Российские захватчики 19 июля продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и в районе Переездного.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ к югу от Северска уничтожили мост между Переездным и Федоровкой, чтобы замедлить продвижение россиян.

Войска РФ 19 июля продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский блогер рассказывал, что российские подразделения пересекли Северо-Донецкий канал Донбасса близ Калиновки, хотя в ISW не видели подтверждения.

Войска РФ 18 и 19 июля продолжали наступательные операции в районе Часового Яра, в направлении Новомарково, в районе Ивановского и в районе Белой Горы.

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку от Торецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что захватчики продвинулись к западу вдоль улицы Петра Великого в восточной Дружбе.

Геолокационные кадры от 19 июля показывают, что войска РФ также продвинулись в пределах южного Северного.

В Минобороны РФ 19 июля заявили об оккупации Юровки (южнее Торецка).

19 июля российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись в центральном и северо-восточном Железном и в пределах юго-западного Нью-Йорка. Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Оккупанты 19 июля продолжали наступательные действия в районе Торецка, Северного, Железного и Нью-Йорка.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее и западнее Авдеевки, и продолжили наступательные операции в этом районе 19 июля.

Геолокационные кадры от 19 июля показывают, что оккупанты продвинулись к Прогрессу (к северо-западу от Авдеевки) и захватили весь населенный пункт.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль ветрозащитных полос непосредственно к юго-востоку от Карловки.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись к северу и юго-востоку от Лозоватского и к западу от Евгеньевки, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ также продвинулись до 1,22 км в ширину и 400 метров вглубь в Новоселовке Первой.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Калинового, возле Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новоселовки Первой, возле Уманского, Яснобродовки и Карловки 18 и 19 июля.

Сообщается, что войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Донецка, но 19 июля не было никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись к западу и северо-западу от Сладкого по направлению к Водяному, и по трассе О-0532 и захватили лесной массив к северу от Никольского.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ также продвигаются в пределах Красногоровки, и якобы сейчас контролируют 90% населенного пункта.

При этом аналитики ISW оценивают, что российские оккупанты контролируют примерно 37% Красногоровки, хотя российские источники, вероятно, подразумевают меньшую часть населенного пункта, а не его административные границы, говорится в отчете.

Войска РФ также продолжали наступление в районе Константиновки и Парасковеевки 18 и 19 июля.

Войска РФ 19 июля продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

18 июля связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что путинские войска продвинулись к северо-востоку и северо-западу от Старомайорского, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 19 июля на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

18 и 19 июля состоялись позиционные бои вблизи Малой Токмачки, Щербаков, Новоандреевки и Работино.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховой заявил, что у Малой Токмачки российская пехота вела штурм на мотоциклах.

Также продолжались позиционные боевые действия 18 и 19 июля на левом берегу Херсонской области, в том числе возле Крынок.

Российский блогер утверждал, что войска РФ наступали около Крынок.

Российский источник рассказывал, что у путинских войск недостаточно личного состава на Херсонском направлении для проведения тактических ротаций на передовой, а силы РФ, воюющие на восточном берегу и на островах в дельте Днепра, устали.

Сообщается, что войска РФ отразили удар украинского беспилотника по оккупированному Крыму.

В Минобороны РФ 19 июля заявили о якобы уничтожении 5 беспилотников над Черным морем и оккупированным Крымом.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 июля сообщили, что в течение суток на фронте произошло 101 боевое столкновение.

В военном командовании отметили, что наибольшую активность российские захватчики проявили в Покровском направлении. При этом враг там продолжает нести значительные потери в личном составе и технике.

Также ранее в Третьей штурмовой бригаде ВСУ рассказали о тактике кафиров в Харьковской области, и как враг активно задействует пехоту при своих атаках.