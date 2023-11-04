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Оккупанты продолжают искать подполье: начали проверять таксистов, - ЦНС

Украина, Суббота 04 ноября 2023 20:06
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Оккупанты продолжают искать подполье: начали проверять таксистов, - ЦНС Фото: оккупанты продолжают искать подполье (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные продолжают искать подполье на оккупированных территориях Украины. На этот раз они проводят проверку местных таксистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупантов интересуют перемещающиеся в комендантский час клиенты или их путешествие вокруг военных объектов", - сообщили в ЦНС.

В центре напомнили, что ранее враг выдал таксистам пропуски, что позволяет контролировать их и вести соответствующий перечень.

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан. В частности, в Мелитополе - интервенты начали развешивать городом видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Недавно россияне даже направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом, они планировали побороть украинское подполье в регионе.

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