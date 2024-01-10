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Оккупанты продолжают перебрасывать технику и военных через Мариуполь: интересная особенность

Фото: оккупанты колонной из гражданских фур перебрасывали подкрепление на фронт через Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перебрасывают технику и военных через Мариуполь на линию фронта. Впервые было зафиксировано перемещение подразделения оккупантов по городу с использованием гражданских грузовиков именно в составе колонны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Раньше мы тоже фиксировали отдельное использование гражданского транспорта - фур для военных целей. Однако именно использование в организованной колонне зафиксировано впервые", - отметил он.

По данным Андрющенко, колонна проследовала через центр города в направлении Бердянска.

"Именно сопровождение от Восточной границы до Западного выезда из с. Мангуш дает уверенность утверждать именно использование в колонне гражданского транспорта", - добавил советник мэра.

Кроме того, при перевозке установлены места для размещения личного состава и инженерно-фортификационные сооружения, перевозимые открытым способом.

"Что именно перевозилось гражданскими на вид грузовиками установить не удалось", - добавил представитель мэрии Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь российские войска оккупировали в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. После этого город превратился в так называемый "перевалочный пункт", через который захватчики перебрасывают оружие, технику и живую силу на линию фронта.

Раньше партизаны фиксировали явные проблемы с топливом у оккупантов. В частности, на Авдеевку и Запорожское направление его им приходится перекидывать из отдаленных регионов РФ. Кроме того, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

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Мариуполь